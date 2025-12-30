Traffico Roma del 30-12-2025 ore 08 | 30

Il traffico a Roma alle 8:30 del 30 dicembre 2025 risulta generalmente scorrevole, con lievi rallentamenti sulla Raccordo Anulare e alcune consolari. Le temperature rigide possono causare tratti ghiacciati, specialmente nelle zone periferiche. Le ZTL del centro e del Tridente sono attive fino al 6 gennaio, con modifiche orarie e restrizioni per il periodo festivo. Sono previste chiusure e deviazioni per il concerto di San Silvestro al Circo Massimo.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata un'informazione sulla viabilità traffico martedì 30 dicembre traffico complessivamente scorrevole in queste ore su Rete viaria cittadina nessuna segnalazione del diavol momento sulle consolari e sul Raccordo Anulare in quest'ultimo caso abbiamo comunque rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra le uscite a piedi Ardeatina tangenziale rallentamenti con possibili code a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo per via delle Valli Conca d'Oro in direzione quindi dello Stadio Olimpico le temperature sono piuttosto rigide non si esclude quindi la possibilità di incontrare tratti ghiacciati attenzione soprattutto nelle zone periferiche dell' hinterland ricordiamo che le ZTL del centro del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente vince un estensione della fascia oraria non vi si può accedere dalle 730 alle ore 20 ci si prepara per il concerto della notte di San Silvestro concerto in programma al Circo Massimo i primi provvedimenti alla viabilità sulle strade circostanti la grande arena romana scatteranno questa sera domani mattina ha le chiusure e le deviazioni è proprio per San Silvestro prevista l'attivazione della ZTL del centro e del Tridente dalle 6:30 di mattino ininterrottamente a tutto il primo giorno hai un giorno di capodanno giovedì primo gennaio l'apertura del Barco del centro avverrà alle 18 mentre il via libera per quello del Tridente ci sarà alle ore 20

