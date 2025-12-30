Traffico Lazio del 30-12-2025 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 30 dicembre 2025, si registrano circa 3 km di coda sulla A1 Roma-Napoli per un incidente tra San Vittore e Caianello. Traffico intenso sul raccordo anulare e sulla superstrada Sora-Cassino, con alcune chiusure e deviazioni. Si consiglia di procedere con attenzione e di monitorare gli aggiornamenti sul traffico prima di partire. Per ulteriori dettagli, consultare il servizio di Roma Capitale.

luce verde Lazio Bentrovati 3 km di coda sulla A1 Roma Napoli per un precedente incidente tra San Vittore Caianello verso Napoli in km di coda poi sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo in direzione della capitale sul raccordo Viterbo Terni attenzione lavori tra Orte e l'uscita di Soriano nel Cimino dove si transita su carreggiata e ridotte traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti in esterna tra Laurentina e la diramazione Roma Sud auto in fila anche interna tra la Cassia bis è il bivio per Firenze prorogati al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla provinciale 259 in provincia di Latina prosegue nel sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo alle porte di Terracina si transita a doppio senso di marcia sono unica carreggiata quindi in un'unica cornice per un tratto di oltre 3 km opportuno procedere con la massima attenzione alla guida bene tutto grazie per l'ascolto un servizio con Roma Capitale

