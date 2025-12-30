Traffico Lazio del 30-12-2025 ore 09 | 30

Ecco l'introduzione richiesta: Il traffico in Lazio si presenta generalmente scorrevole alle prime ore del mattino, con condizioni del tempo favorevoli grazie all'anticiclone. Tuttavia, si segnalano presenza di nebbia e foschia nelle pianure del basso Lazio, oltre a qualche gelata nei percorsi pedemontani. Si consiglia di prestare attenzione ai lavori in corso e alle eventuali deviazioni lungo le principali arterie, per garantire un viaggio sicuro e senza inconvenienti.

Luceverde Lazio Buongiorno ben trovati traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria laziale nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento lungo le principali direttrici che attraversano il territorio Buone le condizioni del tempo su tutta la Regione grazie alla presenza dell'anticiclone Ma ciò non esclude Comunque la formazione di nebbia e foschia e nelle pianure del basso Lazio e qualche gelata sui percorsi pedemontani dei volsini del Terminillo e dei Monti ernici Simbruini sul raccordo Viterbo Terni attenzione ai lavori tra Orte e l'uscita di Soriano nel Cimino si transita su carreggiate e ridotte prorogati al 12 di gennaio lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello deviazione libri su strada provinciale raccomandiamo tutte le attenzioni del caso e attenzione anche in provincia di Latina sulla via Appia dove proseguono i lavori all'interno della galleria tempio di Giove ci porte di Terracina Ebbene sì Transit a doppio senso di marcia in un unico fornice per un tratto di oltre 3 km è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

