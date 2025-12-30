Tracce di sangue e frammenti di vetro sui piedi | incastrato il ladro ferito

A Reggio Emilia, un intervento di routine in supporto al personale sanitario si è evoluto in un’operazione di polizia, portando all’arresto di un cittadino egiziano sospettato di tentato furto aggravato. Durante l’intervento, l’uomo è stato trovato con tracce di sangue e frammenti di vetro sui piedi, evidenziando un possibile episodio di colluttazione. La vicenda si sta sviluppando con ulteriori indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Reggio Emilia, 30 dicembre 2025 – Un intervento di routine in ausilio al personale sanitario si è trasformato, nel giro di poche ore, in un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato a individuare in un egiziano il presunto autore di un tentato furto aggravato. Schiamazzi in condominio: arrivano i carabinieri e trovano la droga sul tavolo L'uomo, tradito dalle vistose ferite riportate durante l'effrazione di una vetrata, è stato identificato grazie all'intuito dei Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli, che hanno collegato lo stato di agitazione del giovane ai danni rilevati presso un'agenzia assicurativa di Largo Giambellino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tracce di sangue e frammenti di vetro sui piedi: incastrato il ladro ferito Leggi anche: Casalecchio, spaccata all’alba: ladro incastrato dal suo stesso sangue Leggi anche: Ruba nello chalet ma il dna lo tradisce, per entrare si era ferito e aveva lasciato gocce di sangue: ladro condannato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Reggio. Si ferisce durante la “spaccata” all’agenzia assicurativa: tradito da sangue e vetri; Gattatico. Segnalata per schiamazzi in condominio, in casa aveva cocaina e marijuana. Tracce di sangue e frammenti di vetro sui piedi: incastrato il ladro ferito - Le ferite riportate durante la spaccata all'agenzia "Generali" lo hanno tradito ... msn.com

Tenta una spaccata e si ferisce, denunciato dai carabinieri - Si è ferito rompendo una vetrata e grazie alle tracce di sangue i carabinieri di Reggio Emilia hanno identificato e denunciato per tentato furto aggravato un 27enne egiziano. ansa.it

Fiumicino, saccheggiata una merceria. La titolare: "Tracce di sangue lasciate ovunque" - Almento un uomo ha usato una lastra di marmo per mandare in frantumi il vetro della porta sul retro, ... romatoday.it

Le fantôme de l'opéra | Gaston Leroux | Livre audio complet

Tracce di sangue sui tappeti della moschea, fori nei muri, finestre in frantumi e danni causati dal fuoco - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.