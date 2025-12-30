Tra antichi rituali e tradizioni millenarie, sul colle sacro di Lima gli sciamani peruviani condividono le loro previsioni per il 2026. Secondo le loro profezie, si profilano cambiamenti politici in Venezuela e lo sviluppo di tensioni internazionali. Queste antiche saggezze offrono uno sguardo approfondito sugli eventi che potrebbero plasmare il prossimo anno, riflettendo un patrimonio culturale che continua a influenzare le interpretazioni del futuro.

G li sciamani peruviani prevedono la caduta del presidente venezuelano Nicolás Maduro e la prosecuzione dei principali conflitti internazionali nel 2026. Le profezie sono state annunciate a Lima nel corso del tradizionale rituale di fine anno, che, come da consuetudine, riunisce guide spirituali andine sul colle sacro di San Cristóbal, affacciato sulla capitale peruviana. Sean Penn in Perù invecchiato (ma innamorato). guarda le foto Leggi anche › Viaggio in Perù, fra i tesori emersi dalla sabbia Avvolti in poncho e copricapi tradizionali, di fronte ai fotografi, gli sciamani hanno celebrato una cerimonia dedicata al futuro politico e sociale del mondo, formulando presagi sui leader globali e sugli scenari di crisi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra fumo di incenso e rituali millenari, sul colle sacro di Lima si è "deciso" il destino dei grandi della Terra. Le profezie degli sciamani peruviani per il 2026

Leggi anche: Alien – Pianeta Terra, il produttore rivela quando verrà deciso il destino della seconda stagione

Leggi anche: "Battaglie sul mare, fuoco dal cielo". Le profezie di Nostradamus per il 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gesù Bambino non sia solo "fumo di incenso", ma diventi sollievo, pace e fraternità vera, nel cuore di tutti e nella vita di ciascuno. Auguri di un santo Natale a tutti voi. - facebook.com facebook

“Sta' molto vicino alla culla di questo grazioso Bambino. Se ami le ricchezze, qui vi troverai l'oro che i magi vi lasciarono, se ami il fumo degli onori, qui vi troverai quello dell'incenso; e se ami la delicatezza dei sensi, sentirai la mirra, la quale profuma la santa g x.com