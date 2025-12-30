Tra bilanci e previsioni Uno su quattro sta peggio Cautela sull’economia

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, si fanno i bilanci e si guardano alle prospettive future. Secondo l’indagine di EngageMinds HUB dell’Università Cattolica, un quarto degli italiani si trova in condizioni economiche peggiori rispetto al passato. La situazione richiede cautela, mentre si cercano di comprendere le tendenze che potrebbero influenzare il nostro prossimo anno.

Tempo di bilanci, di buoni propositi e pure di previsioni: con il 2025 agli sgoccioli, a “sentire il polso“ agli italiani è l’ultima indagine del centro di ricerca EngageMinds HUB dell’ Università Cattolica, un osservatorio continuativo che misura un campione rappresentativo della popolazione. Si parte da un dato: uno su quattro dichiara di stare peggio rispetto allo scorso anno (l’annus horribilis è stato il 2022, con il 46% che aveva percepito la situazione finanziaria precipitare); il 66% ritiene che la condizione economica sia rimasta più o meno stabile e il 62% pensa che lo resterà. Il 22% è più pessimista: teme che peggiorerà ulteriormente, mentre il 16% si aspetta di stare meglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

