Tra animali fantastici e la famiglia Baglioni con Gran Tour Perugia

Scopri il centro storico di Perugia attraverso un itinerario che unisce leggende su animali fantastici, la storia della famiglia Baglioni e tradizioni natalizie. Un percorso che attraversa Corso Bersaglieri e si conclude con l’arte alla Galleria Nazionale dell’Umbria. Un’esperienza ricca di racconti e suggestioni, pensata per immergersi nella storia e nelle atmosfere di questa città, nel rispetto della sua autenticità e del suo patrimonio culturale.

Un tour per scoprire animali fantastici nascosti lungo le vie del centro storico, un tuffo nel passato ai tempi della famiglia Baglioni, un racconto di Natale nel cuore di corso Bersaglieri e il giorno dell'Epifania all'insegna dell'arte tra le opere della Galleria nazionale dell'Umbria: ecco. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Tra animali fantastici e la famiglia Baglioni con Gran Tour Perugia Leggi anche: Este music festival 2026, Claudio Baglioni il tour con "La vita è adesso" Leggi anche: Claudio Baglioni annulla un concerto del tour: cosa succede La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tanti film di Harry Potter hanno ricevuto una o più nomination agli Oscar, ma nessuno di essi ha portato a casa una statuetta. Il primo film di Animali Fantastici, invece, ha in qualche modo spezzato questa maledizione. -Newt - facebook.com facebook Il sindacato meritocratico e altri animali fantastici x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.