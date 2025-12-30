TPL Lazio è scontro alla vigilia della riforma tra Leodori Pd | Tagli e caos Maura FdI | Inutile allarmismo

A pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) nel Lazio, il dibattito si intensifica tra le forze politiche. Leodori (Pd) critica i potenziali tagli e il caos previsto, mentre Maura (FdI) invita alla calma, definendo tali timori infondati. La discussione riflette le tensioni attorno alle modifiche che interesseranno il settore e i cittadini della regione.

Si accende lo scontro politico nella Regione Lazio a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo piano del Trasporto Pubblico Locale (TPL). A partire dal 2 gennaio, infatti, la gestione passerà dai Comuni alla Regione attraverso Astral e le Unità di rete territoriali due della quali tra i.

tpl lazio 232 scontro alla vigilia della riforma tra leodori pd tagli e caos maura fdi inutile allarmismo

© Frosinonetoday.it - TPL Lazio, è scontro alla vigilia della riforma tra Leodori (Pd): "Tagli e caos". Maura (FdI): "Inutile allarmismo"

TPL Lazio è scontro alla vigilia della riforma tra Leodori Pd | Tagli e caos Maura FdI | Inutile allarmismo.

