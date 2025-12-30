La Tournée dei 4 trampolini del 2026 si apre a Garmisch-Partenkirchen con il tradizionale Neujahrsspringen, una competizione di salto con gli sci che si svolge ogni 1° gennaio dal 1922. Questa storico evento, radicato nelle tradizioni dei Paesi germanici, rappresenta un momento di continuità e festa per gli appassionati di sport invernali, segnando l’avvio del nuovo anno con sport e cultura.

Nei Paesi germanici, la giornata di Capodanno ha due solide tradizioni. Il Concerto di Vienna e il Neujahpringen (“Il salto del nuovo anno”), ovvero la gara di salto con gli sci che, dal 1922, si tiene ogni 1° gennaio a Garmisch-Partenkirchen (Germania). La competizione è stata cooptata dalla Tournée dei quattro trampolini, della quale rappresenterà la seconda tappa per la settantesiva volta. Quattro le eccezioni, riguardanti le edizioni I, V, X e XI. Si salta sul cosiddetto “ Neuen Große Olympiaschanze “, “Nuovo trampolino grande olimpico”, eretto nel 2007 in sostituzione del “Große Olympiaschanze”, la struttura che aveva ospitato i Giochi olimpici invernali 1936, era sopravvissuta sino agli albori del XXI secolo, guadagnandosi giustamente il soprannome di “Die Alte Dame”, “la Vecchia Signora”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tournée dei 4 trampolini 2026, Garmisch-Partenkirchen: il tradizionale Neujahrsspringen

Leggi anche: Tournée dei 4 trampolini 2026, Oberstdorf: il ‘democratico’ Schattenbergschanze

Leggi anche: Salto con gli sci, al femminile Garmisch-Partenkirchen è feudo esclusivo di Nika Prevc

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calendario Tournée 4 Trampolini 2026 | programma orari tv streaming; Classifica Tournée 4 Trampolini 2026 | Domen Prevc piazza il primo allungo a Oberstdorf; Tournée dei 4 trampolini 2026 Oberstdorf | il ‘democratico’ Schattenbergschanze; Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario gara tv programma streaming.

Tournée dei 4 trampolini 2026, Garmisch-Partenkirchen: il tradizionale Neujahrsspringen - Il Concerto di Vienna e il Neujahrsspringen (“Il salto del nuovo anno”), ovvero la ... oasport.it