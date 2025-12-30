Tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Montiano e del presepe meccanico della famiglia Gualtieri

Domenica 4 gennaio, partecipa a un tour guidato nel suggestivo borgo di Montiano, accompagnato alla scoperta dei presepi meccanici della famiglia Gualtieri. Un percorso che permette di conoscere le tradizioni locali e ammirare opere di artigianato e cultura, in un contesto ricco di storia e autenticità. Un’occasione per apprezzare l’eredità artistica e culturale di questo antico borgo.

Domenica 4 gennaio si terrà un tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Montiano e dei suoi presepi, autentici capolavori di arte e tradizione. Tra tutti spicca il celebre presepe meccanico della Rocca Malatestiana, realizzato dalla famiglia Gualtieri, che accompagnerà i visitatori in un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Montiano e del presepe meccanico della famiglia Gualtieri Leggi anche: Tour guidato alla scoperta della Genova antica, tra bordelli e case chiuse Leggi anche: Tour guidato a palazzo Butera: alla scoperta di una variegata collezione d'arte contemporanea La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tour guidato alla scoperta dell’antico borgo e dei presepi - Domenica 29 dicembre la Destination Managemente Company dei Percorsi del Savio propone una nuova esperienza in ... ilrestodelcarlino.it Tour guidato in battello sul lago alla scoperta della diga - Tra i punti di forza della proposta turistica a Ridracoli va annoverato il tour in battello sulle acque cristalline del lago di Ridracoli all’interno del Parco nazionale. ilrestodelcarlino.it Oltre 9mila turisti hanno deciso: la città italiana da vedere è lei - C’è una città italiana che ha lasciato senza parole migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. esquire.com Città sacre, deserti e modernità Tour guidato di gruppo di 7 gironi Partenze di gruppo 8 febbraio e 4 aprile 2026 da € 2850 voli esclusi https://bigmama.travel/viaggio/arabia-saudita-tour-di-gruppo/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.