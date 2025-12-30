Totti ha tradito Noemi? Ecco chi è la donna famosissima che avrebbe puntato | è una star di Amici

Si torna a parlare di Francesco Totti e della sua sfera privata con un nuovo gossip di fine anno. Secondo alcune indiscrezioni, il ex calciatore avrebbe avuto un flirt con una nota star di

Un nuovo pettegolezzo di fine anno torna a mettere sotto i riflettori Francesco Totti e la sua vita privata. Quando si parla dell’ex capitano della Roma, basta poco perché il gossip prenda velocità, soprattutto se entrano in scena volti noti della televisione. Tra indiscrezioni, messaggi mai ricambiati e tensioni familiari, il nome di Totti è tornato a riempire le pagine della cronaca rosa, sollevando più di una domanda sul suo rapporto con Noemi Bocchi. Totti attratto da Francesca Tocca? Scoppia il gossip di fine anno. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, Francesco Totti avrebbe mostrato un interesse particolare per Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

