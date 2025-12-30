Totti ha tradito Noemi? Ecco chi è la donna famosissima che avrebbe puntato | è una star di Amici
Si torna a parlare di Francesco Totti e della sua sfera privata con un nuovo gossip di fine anno. Secondo alcune indiscrezioni, il ex calciatore avrebbe avuto un flirt con una nota star di
Un nuovo pettegolezzo di fine anno torna a mettere sotto i riflettori Francesco Totti e la sua vita privata. Quando si parla dell’ex capitano della Roma, basta poco perché il gossip prenda velocità, soprattutto se entrano in scena volti noti della televisione. Tra indiscrezioni, messaggi mai ricambiati e tensioni familiari, il nome di Totti è tornato a riempire le pagine della cronaca rosa, sollevando più di una domanda sul suo rapporto con Noemi Bocchi. Totti attratto da Francesca Tocca? Scoppia il gossip di fine anno. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, Francesco Totti avrebbe mostrato un interesse particolare per Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche: A Kim Kardashian importa poco che la sua serie tv, "All's Fair", sia un flop. Storia di una donna che ha puntato tutto sul suo nome
Leggi anche: Francesco Totti e i messaggi in privato all’ex ballerina di Amici Francesca Tocca: l’indiscrezione durante la relazione con Noemi Bocchi
Il Triangolo Amoroso tra Francesco Totti, Noemi Bocchi e Francesca Tocca: Segreti e Rivelazioni Inedite - Un nuovo capitolo si apre nel mondo del gossip italiano grazie al triangolo amoroso tra Francesco Totti, Noemi Bocchi e la ex fidanzata di Totti, Ilary Blasi. notizie.it
Francesco Totti, crisi con Noemi Bocchi? “Ha scritto più volte a un’ex ballerina di Amici” - Sembrerebbe esserci maretta tra Francesco Totti e Noemi Bocchi a causa di alcuni messaggi dell'ex calciatore a una ballerina. mondotv24.it
Natale teso in casa Totti-Blasi: “Figli a disagio con Noemi Bocchi”, spunta la provocazione di Ilary - Tra figli a disagio, nuove presenze e foto che fanno discutere, le tensioni in famiglia tornano al centro dell’attenzione. donnaglamour.it
#Baptista: "A #Roma mi sono sentito tradito". Poi il retroscena sul "vattene via" e #Totti #ASRoma x.com
Francesco Totti avrebbe più volte provato a mettersi in contatto con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici L’ex capitano della Roma nutrirebbe una vera e propria passione per l’artista, pur rimanendo legato alla compagna Noemi Bocchi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.