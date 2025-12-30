Toscana i luoghi della cultura aperti per le feste d' inizio anno

In Toscana, durante le festività di inizio anno, molti luoghi della cultura rimangono aperti per visitatori e appassionati. A Firenze, la Sala della Chimera, recentemente restaurata, si propone come esempio di valorizzazione del patrimonio etrusco. Questa apertura rappresenta un'opportunità per scoprire e approfondire l'offerta culturale della regione, mantenendo viva la tradizione di accoglienza e conoscenza anche durante le festività.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – . A Firenze sarà visibile la Sala della Chimera, interamente rinnovata nel progetto espositivo e negli apparati didattici, restituendo nuova vita a uno dei simboli dell'arte etrusca. Nella sala del Sarcofago delle Amazzoni si potrà visitare anche la mostra dedicata alle illustrazioni di Luchadora, ispirate alle opere del museo e reinterpretate attraverso una sensibilità contemporanea che crea un dialogo originale tra passato e presente. Sempre a Firenze, saranno aperti straordinariamente giovedì 1° gennaio il Cenacolo di Sant'Apollonia e il Cenacolo di Andrea del Sarto, che accoglieranno i visitatori, insieme al Chiostro dello Scalzo, anche domenica 4 a ingresso gratuito e lunedì 5 con apertura straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ad Arezzo sarà aperto straordinariamente anche il pomeriggio del 1° gennaio il Museo Archeologico Nazionale «Gaio Cilnio Mecenate»