Torna la fiera dei vini internazionali a Forte Marghera

Forte Marghera ospita la seconda edizione del Venezia Wine Festival, dedicato a champagne e vini internazionali. L’evento si svolgerà sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, offrendo a professionisti e appassionati un’occasione per scoprire le ultime novità del settore in un contesto dedicato all’enologia. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire la conoscenza dei vini di qualità in un ambiente qualificato e accogliente.

Forte Marghera accoglie i professionisti e gli appassionati dell'enologia in occasione del Venezia wine festival, la seconda edizione della fiera dello champagne e dei vini internazionali che si terrà sabato 7 e domenica 8 marzo 2026.Per due giornate, la manifestazione porta a Mestre produttori.

