torna la detective con tacco 12 che dialoga col crocifisso

Dopo il bel debutto con Detective tacco 12 (2023), Luigi Borlenghi ci propone ancora il personaggio della più stilosa poliziotta italiana, il commissario capo, anzi, qui vicequestore Anna Bresso in una nuova avventura: Il mistero dei muri che parlano (Edizioni Ares, 20 euro). Anna Bresso è tutto quello che una donna desidererebbe essere: è alta, bionda, elegante, ironica e svolge un lavoro prestigioso in polizia; ama Milano, la città dove è nata, e dove è tornata, in un commissariato in pieno centro, dopo vari anni a Brescia; e poi Anna ha tre altre passioni, ovvero, in p. 312, klimax rigorosamente ascendente, i bei vestiti, le belle scarpe (ah, le sue Loubotin leopardate!) e la giustizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

