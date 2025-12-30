Torna il Cenone di Solidarietà | Anita Osteria prepara un menù per aiutare i meno fortunati

Il Cenone di Solidarietà, organizzato dall’associazione San Tommaso in Ponte, ritorna a Pisa. Anita Osteria propone un menù speciale per sostenere chi si trova in difficoltà, un’occasione per condividere un momento di convivialità e solidarietà. L’evento si svolgerà il 30 dicembre 2025, invitando la comunità a partecipare e contribuire a una causa importante attraverso la gastronomia.

Pisa, 30 dicembre 2025 – Torna il Cenone di Solidarietà offerto dall’associazione San Tommaso in Ponte. Giunto al settimo anno consecutivo viene portato a casa di famiglie fragili, ai pisani soli, all’asilo notturno e all’housing first la sera del 31 dicembre. Le famiglie vengono individuate con Caritas, Pubblica Assistenza e attraverso la rete stessa dell’associazione. Saranno circa 30 i nuclei per circa 100 persone tra adulti e bambini, di questi i senza fissa dimora sono 40, ospiti dell’Asilo Notturno di via Conte Fazio e 6 mono nucleo ospiti delle residenza Housing First. Un ‘censimento’ che ha coinvolto anche famiglie che in passato “non immaginavamo di dover aiutare - afferma l’associazione - Le disuguaglianze sono aumentate come attestato dal Censis, dall’Istat e dal rapporto Caritas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

