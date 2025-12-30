Roberto Nuccio, latitante dal 2017, è stato arrestato dopo aver deciso di tornare a casa per festeggiare il Natale con sua madre anziana. La sua fuga durava ormai otto anni, durante i quali aveva evitato le autorità italiane. L’arresto rappresenta la conclusione di un lungo percorso di ricerca, portando alla luce la vicenda di un uomo che, nel periodo natalizio, ha scelto di affrontare la giustizia.

Roberto Nuccio aveva fatto perdere le sue tracce nel 2017 per non fare i conti con la giustizia italiana. Il latitante però aveva deciso di rientrare a Tiggiano (Lecce), paese da dove era fuggito, per fare visita alla madre anziana di 88 anni in occasione delle festività natalizie. I carabinieri. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Torna a casa per festeggiare il Natale con la madre anziana e viene arrestato: era latitante da 8 anni

Leggi anche: Latitante dal 2017 torna a casa a Natale, 57enne arrestato nel Leccese

Leggi anche: Traffico di droga, arrestato Budu: era latitante da 11 anni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A Natale Reggio è fuori casa: feste, musica, presepi, live e una città che non si ferma · ilreggino.it; Natale da soli: quando si trascorrono le feste lontano da amici e familiari; Natale 2025: feste soprattutto in casa, tradizione a tavola e consumi più prudenti; Tortellini, panettoni, ristoranti pieni e partenze anticipate: così Bologna si prepara alle feste | VIDEO.

Natale a casa dei vip: Chiara Ferragni con i figli, Elisabetta Gregoraci in Kenya (con l'ex marito Briatore), fuga d'amore per Fedez, Belen tutto in famiglia - Tra scatti, alberi colossali, decine di pacchi da scartare e tavole imbandite, la sera della vigilia di Natale dei vip si è dimostrata, anche per il 2025, il momento in cui lo sfarzo ... leggo.it