Top Volley Club La regina e l’AS Corlo

Il Top Volley Club, giunto alla 23ª edizione, premia ogni anno la squadra modenese con la migliore media punti/partite. Per l’ottava volta consecutiva, un nuovo nome si aggiunge alla classifica, confermando la tradizione. Quest’anno, dopo quattro anni, torna al successo una squadra femminile, l’A.S. Corlo, che si distingue per i risultati ottenuti nel corso dell’anno solare.

Sembra che ormai sia diventata una tradizione, ma anche quest'anno, per l'ottava volta consecutiva, c'è un nome nuovo in cima alla classifica del Top Volley Club, il Trofeo virtuale de Il Resto del Carlino giunto alla 23^ edizione, che premia la squadra modenese di pallavolo con la miglior media puntipartite ottenuta conteggiando le gare giocate nell'anno solare che si sta concludendo: dopo quattro anni, torna al successo una squadra femminile, l'A.S. Corlo TST Impianti, che nuova non è del tutto, avendo al suo attivo il secondo posto di due anni, ma che mai in passato era arrivata a battere la concorrenza, nonostante una militanza ormai più che trentennale.

