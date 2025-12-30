Tony Khan su Cody Rhodes | Ho solo cose positive da dire su di lui

Tony Khan, presidente della AEW, ha espresso parole positive riguardo a Cody Rhodes, rispondendo alle recenti dichiarazioni dell’ex collega sul suo addio alla compagnia. Khan ha sottolineato che i rapporti tra loro sono rimasti buoni e ha evidenziato stima e rispetto reciproco, evitando commenti polemici e mantenendo un tono professionale nella sua risposta.

Il presidente della AEW risponde ai commenti dell'ex collega sul suo addio dalla compagnia, sottolineando come i rapporti tra i due siano rimasti buoni La risposta di Khan alle dichiarazioni di Rhodes. Tony Khan ha voluto mettere le cose in chiaro riguardo al suo rapporto con Cody Rhodes. In un'intervista rilasciata a Q101 di Chicago, il presidente della AEW ha risposto ai commenti che l'attuale campione della WWE aveva fatto lo scorso luglio durante il The Bill Simmons Podcast. In quella occasione, Rhodes aveva parlato del suo addio dalla AEW con un paragone eloquente: sentirsi mancare di rispetto in WWE è un conto, perché loro sono "gli Yankees", la squadra dominante per eccellenza.

