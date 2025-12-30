tolte le deleghe al consigliere di sinistra che sta con hannoun

Il sindaco di Thiene, Gianantonio Michelusi, ha firmato oggi la revoca delle deleghe alle Politiche giovanili, all'Integrazione e alle Politiche agricole conferite al consigliere Alaeddine Kaabouri. La decisione segue le controversie legate alle sue dichiarazioni sui social riguardanti Mohammad Hannoun, coinvolto in un'indagine su presunti finanziamenti a Hamas.

Il sindaco di Thiene (Vicenza) Gianantonio Michelusi ha firmato oggi il provvedimento con cui revoca le deleghe alle Politiche giovanili e all'Integrazione e Politiche agricole conferite al consigliere comunale Alaeddine Kaabouri, che sui social aveva difeso la figura di Mohammad Hannoun, arrestato nell'indagine su presunti fondi ad Hamas. Il primo cittadino in una nota afferma che "il conferimento di deleghe a un Consigliere si fonda su un legame di stretta collaborazione e sulla condivisione degli obiettivi programmatici. Quando questa unità di intenti viene a mancare, è mio dovere intervenire con tempestività per tutelare l'efficienza dell'Amministrazione Comunale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

