Todd Howard svela il suo gioco dell’anno e parla della serie TV di The Elder Scrolls

Todd Howard, figura centrale di Bethesda e creatore di titoli come Skyrim e Fallout 3, ha condiviso dettagli sul suo gioco dell’anno e ha affrontato alcuni aspetti della serie TV di The Elder Scrolls. In un’intervista approfondita, Howard offre uno sguardo sulle novità e sui progetti futuri legati a questo universo, evidenziando l’importanza di mantenere alta la qualità e l’attenzione ai dettagli.

Todd Howard, figura simbolo di Bethesda e mente dietro Skyrim e Fallout 3, è tornato a parlare in una lunga intervista affrontando temi molto attesi dai fan. Tra riflessioni sul futuro televisivo dei grandi franchise e considerazioni sulla scena modding, il game director ha anche svelato il suo gioco preferito dell'anno, una scelta che non passa inosservata e che conferma un trend chiaro nel panorama videoludico del 2025. Le sue parole offrono uno spaccato interessante su come uno dei creativi più influenti dell'industria guardi al presente e al futuro del medium. Il gioco dell'anno per Todd Howard è Clair Obscur: Expedition 33, RPG sviluppato dal team francese Sandfall Interactive.

