Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot | Non c'è nessun merito a nascere bella

Tiziana Ferrario ha commentato la recente attenzione mediatica sulla morte di Brigitte Bardot, sottolineando che non vi è alcun merito nel nascere belli. La giornalista ha espresso una posizione critica nei confronti dell’enfasi posta sull’aspetto estetico, invitando a riflettere sul valore delle persone oltre l’aspetto esteriore. La sua riflessione si inserisce nel dibattito sulla percezione pubblica di figure iconiche e sull’importanza attribuita alla bellezza.

