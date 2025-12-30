Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot | Non c'è nessun merito a nascere bella
Tiziana Ferrario ha commentato la recente attenzione mediatica sulla morte di Brigitte Bardot, sottolineando che non vi è alcun merito nel nascere belli. La giornalista ha espresso una posizione critica nei confronti dell’enfasi posta sull’aspetto estetico, invitando a riflettere sul valore delle persone oltre l’aspetto esteriore. La sua riflessione si inserisce nel dibattito sulla percezione pubblica di figure iconiche e sull’importanza attribuita alla bellezza.
La giornalista contesta la rilevanza mediatica data alla morte di Brigitte Bardot: "Non si ha alcun merito nel nascere belli. Ha solo avuto successo e collezionato mariti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
