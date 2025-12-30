Tittia equilibri immutati | Palio costruito e non? Mi sono sempre adattato I risultati parlano da soli
Tittia, cavaliere di lunga esperienza, si distingue per la capacità di adattarsi alle diverse sfide del Palio di Siena, mantenendo sempre intatti gli equilibri. La sua determinazione e professionalità sono evidenti nei risultati ottenuti nel corso degli anni. Frase chiave:
di Laura Valdesi SIENA "Sempre al pezzo". Frase che fa parte del ’bagaglio’ di Tittia. Non provate a fermare il suo motore ’turbo’. "I ragazzi di scuderia si sono alternati per passare qualche giorno in famiglia per le festività, così sono io con Mattia ad occuparmi dei cavalli. Ora è tornato Puligheddu e Piras è fuori", dice il vincitore di 11 Palii. Che ha anche fatto un salto in Germania, vicino a Stoccarda dove viveva con la famiglia prima di rientrare in Italia, solo per dare un bacio a sua nonna Hilde che ha compiuto 85 anni. "Le ho fatto una piccola sorpresa. Trentasei ore in Germania, dove vive anche un’altra mia sorella, altre 36 in Sardegna dalla famiglia", spiega. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tittia, equilibri immutati: Palio costruito e non? Mi sono sempre adattato. I risultati parlano da soli.
