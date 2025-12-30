Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

La Juventus Football Club è una società quotata in Borsa, con azioni disponibili agli investitori. In questa guida, troverai le principali informazioni sulle quotazioni azionarie e dettagli utili per comprendere l’andamento delle azioni bianconere, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per chi desidera conoscere lo stato finanziario del club.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,89 EUR (-0,34%) Ore 17.40 del 30 DICEMBRE 2025. Apertura 2,90 Massimo 2,94 Minimo 2,86 Capitalizz. 1,21 Mld Chiusura prec. 2,902

