tiromancino la band annuncia il singolo gennaio 2016

I Tiromancino annunciano il nuovo singolo dal titolo Gennaio 2016, ballad che anticipa il prossimo album di inediti. Tiromacino annunciano il ritorno con il nuovo album Quando meno me lo aspetto  in arrivo il 6 febbraio via EMI Records ItalyUniversal Music Italia. Si tratta del 14° album in studio dei Tiromancino e arriva trainato dal primo singolo Gennaio 2016, disponibile dal 2 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Una ballata intensa e dalla forte impronta cantautorale, che s’inserisce perfettamente nel vasto repertorio di Federico Zampaglione, fra gli artisti più apprezzati della sua generazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

