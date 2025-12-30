Tiromancino la band annuncia il singolo Gennaio 2016
I Tiromancino annunciano il rilascio del loro nuovo singolo, intitolato
I Tiromancino annunciano il nuovo singolo dal titolo Gennaio 2016, ballad che anticipa il prossimo album di inediti. Tiromacino annunciano il ritorno con il nuovo album Quando meno me lo aspetto in arrivo il 6 febbraio via EMI Records ItalyUniversal Music Italia. Si tratta del 14° album in studio dei Tiromancino e arriva trainato dal primo singolo Gennaio 2016, disponibile dal 2 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Una ballata intensa e dalla forte impronta cantautorale, che s’inserisce perfettamente nel vasto repertorio di Federico Zampaglione, fra gli artisti più apprezzati della sua generazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche: Un nuovo singolo per i Sick Tamburo, la band di Gian Maria Accusani
Leggi anche: I Mumford & Sons e Hozier insieme per il singolo “Rubber band man”
Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale; Tiromancino tornano con il nuovo album “Quando meno me lo aspetto”: fuori il 6 febbraio.
Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale - Dopo il successo del tour celebrativo per i 25 anni dello storico album *La descrizione di un attimo*, la band guidata da ... megamodo.com
I Tiromancino tornano con il nuovo album Quando meno me lo aspetto: uscita il 6 febbraio - I Tiromancino tornano con il nuovo album “Quando meno me lo aspetto”, in uscita il 6 febbraio. lifestyleblog.it
I Tiromancino tornano con un album e un tour: il viaggio di Zampaglione riparte - Federico Zampaglione presenta “Quando meno me lo aspetto”, nuovo album dei Tiromancino in uscita il 6 febbraio, anticipato dal singolo “Gennaio 2016”. msn.com
I Tiromancino annunciano il ritorno discografico con Quando meno me lo aspetto, nuovo album in arrivo il 6 febbraio per EMI Records Italy / Universal Music Italia. È il 14° lavoro in studio della band guidata da Federico Zampaglione. Ad anticipare l’uscita è il s - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.