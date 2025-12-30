Tirocini di inclusione sociale | la Regione garantisce la continuità fino al 2027

La Regione annuncia la proroga dei Tirocini di inclusione sociale fino al 2027, assicurando continuità e sostegno a chi partecipa a queste iniziative. Questa misura rappresenta un impegno concreto per favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale, contribuendo allo sviluppo di un sistema più inclusivo e accessibile. La decisione si inserisce nel quadro delle politiche regionali di supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione.

ANCONA – «La manovra regionale garantisce la continuità dei Tirocini di inclusione sociale fino alla metà del 2027. È una realtà che va chiarita, soprattutto quando si parla di politiche sociali e delle persone più fragili». A dirlo è l'assessore regionale alle Politiche sociali Paolo Calcinaro.

