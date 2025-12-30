Timothée Chalamet sculacciato 40 volte con una racchetta sul set | Non volevo il lato B di un altro

Durante le riprese di Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie, Timothée Chalamet ha interpretato una scena particolare, dove viene sculacciato 40 volte con una racchetta. La scena ha suscitato diverse discussioni, anche per le motivazioni dell’attore, che ha spiegato di non voler mostrare il lato B di un altro. Un episodio che evidenzia la volontà di Chalamet di mantenere una certa sobrietà e rispetto durante la lavorazione.

Una delle scene più discusse di Marty Supreme, il nuovo film diretto da Josh Safdie per A24, vede protagonista Timothée Chalamet in una situazione quanto mai insolita per una star di Hollywood. L'attore viene ripetutamente sculacciato con una racchetta da ping pong da Kevin O'Leary, il celebre investitore di Shark Tank, che nel film fa il suo debutto come attore. La scena, che ha richiesto circa 40 riprese e si è protratta fino alle 4 del mattino, rappresenta un momento cruciale nella storia di Marty Mauser, il campione di ping pong in erba interpretato da Chalamet. Il regista Josh Safdie ha voluto spingersi oltre i limiti convenzionali per creare un momento cinematografico che fosse al tempo stesso esilarante e angosciante.

