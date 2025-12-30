Tiger Woods 50 anni fra trionfi e gossip

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tiger Woods, uno dei nomi più noti nel mondo del golf, celebra il suo cinquantesimo compleanno. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi sportivi, ma anche da vicende personali che hanno fatto spesso notizia. Con un passato ricco di trionfi e momenti difficili, Woods si appresta a riprendere il percorso professionale, mantenendo sempre alta l’attenzione mediatica su di lui.

La faccia da copertina più celebre del golf arriva al mezzo secolo. Fra amori e incidenti, vittorie e disastri si prepara a un nuovo ritorno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

