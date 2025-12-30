Ti amo o qualcosa del genere Al Teatro Gioiello arriva la travolgente commedia di Diego Ruiz

Al Teatro Gioiello, il 14 gennaio 2026, va in scena la commedia di Diego Ruiz, che esplora il tema dell’amicizia tra uomo e donna. Una riflessione leggera e coinvolgente sulla possibilità di un rapporto autentico oltre le attrazioni latenti, in un contesto teatrale che invita a interrogarsi senza enfasi. Un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro e le storie che stimolano la riflessione.

Il nuovo anno al Teatro Gioiello si apre con una domanda che da sempre divide il genere umano: esiste davvero l'amicizia tra uomo e donna o si tratta solo di un'attrazione latente pronta a esplodere? Il 14 gennaio 2026 la risposta (o quasi) arriva sul palcoscenico con "Ti amo o qualcosa del genere".

