Ti amo o qualcosa del genere Al Teatro Gioiello arriva la travolgente commedia di Diego Ruiz

Da torinotoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Gioiello, il 14 gennaio 2026, va in scena la commedia di Diego Ruiz, che esplora il tema dell’amicizia tra uomo e donna. Una riflessione leggera e coinvolgente sulla possibilità di un rapporto autentico oltre le attrazioni latenti, in un contesto teatrale che invita a interrogarsi senza enfasi. Un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro e le storie che stimolano la riflessione.

Il nuovo anno al Teatro Gioiello si apre con una domanda che da sempre divide il genere umano: esiste davvero l’amicizia tra uomo e donna o si tratta solo di un’attrazione latente pronta a esplodere? Il 14 gennaio 2026 la risposta (o quasi) arriva sul palcoscenico con “Ti amo o qualcosa del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

ti amo o qualcosa del genere al teatro gioiello arriva la travolgente commedia di diego ruiz

© Torinotoday.it - Ti amo o qualcosa del genere. Al Teatro Gioiello arriva la travolgente commedia di Diego Ruiz

Leggi anche: Ti Amo o Qualcosa del Genere: la commedia al Teatro Moderno

Leggi anche: Jacob Elordi ha qualcosa da dire sulla fama: «Tutti mi dicono “Mia madre ti ama” ma nessuno “Io ti amo”»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

amo genere teatro gioielloTi amo o qualcosa del genere: la commedia cult in scena al Teatro Gioiello - Il 14 gennaio 2026 il Teatro Gioiello di Torino ospita Ti amo o qualcosa del genere, la commedia di Diego Ruiz che, dopo il debutto nel 2007, torna in scena con tutta la sua carica ironica e ... mentelocale.it

"Ti amo o qualcosa del genere" in scena al teatro Goldoni - Una commedia divertente sin dal titolo quella che va in scena oggi (ore 21. ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.