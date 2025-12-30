Thiago Silva saltato il ritorno al Milan e Cassano spiega il perché | Ibra lo voleva Ma Allegri …
Durante l’ultima puntata di 'Viva el Fútbol' su Twitch, Antonio Cassano ha commentato il mancato ritorno di Thiago Silva al Milan, attribuendone la decisione a motivi legati a Massimiliano Allegri. Secondo Cassano, il desiderio di Ibra avrebbe incontrato ostacoli proprio per le scelte dell’allora tecnico rossonero. Un episodio che evidenzia come le dinamiche interne possano influenzare le decisioni di mercato delle società calcistiche.
Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, nel corso dell'ultima puntata di 'Viva el Fútbol' su 'Twitch' ha parlato del mancato ritorno di Thiago Silva al Milan: 'colpa' di Massimiliano Allegri secondo le sue informazioni. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
