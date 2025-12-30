The Ugly Stepsister recensione | Cenerentola in chiave horror con l’ossessione della bellezza e del corpo

The Ugly Stepsister è un film diretto da Emilie Blichfeldt, che reinterpreta la fiaba di Cenerentola attraverso una chiave horror. La pellicola esplora temi come l’ossessione per la bellezza e l’immagine corporea, con interpretazioni di Lea Myren e Thea Sofie Loch Næss. La recensione analizza gli elementi narrativi e stilistici del film, offrendo uno sguardo obiettivo su questa moderna rivisitazione di un classico senza eccessi emozionali.

La nostra recensione di The Ugly Stepsister, il film diretto da Emilie Blichfeldt, interpretato da Lea Myren nel ruolo di Elvira e da Thea Sofie Loch Næss in quello della splendida sorellastra Agnes. The Ugly Stepsister è una co-produzione internazionale (NorvegiaPoloniaSveziaDanimarca) che reinterpreta la fiaba dei fratelli Grimm in chiave body-horror e satirica. Presentato alla Berlinale (Panorama) e al Sundance, il film è distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures dal 30 ottobre 2025. Trama. In un regno immaginario ispirato alla metàfine Ottocento, The Ugly Stepsister sposta il punto di vista sulle sorellastre della Cenerentola classica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

