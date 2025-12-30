The Last of Us | Danny Ramirez non tornerà per la terza stagione

Per motivi di impegni, Danny Ramirez non tornerà come interprete per la terza stagione di

Conflitti di agenda costringono HBO a cambiare interprete per un personaggio chiave della stagione 2. Danny Ramirez non riprenderà il ruolo di Manny Alvarez nella terza stagione di The Last of Us su HBO. (Fonte: Deadline ). L’attore, che aveva debuttato nella stagione 2 al fianco di Kaitlyn Dever (Abby), ha dovuto abbandonare il progetto per conflitti di agenda (probabilmente legati ai suoi impegni nell’MCU, dove interpreterà Joaquin TorresFalcon in Avengers: Doomsday e forse Secret Wars). Il personaggio di Manny – soldato leale dei Washington Liberation Front, amico di Abby con un outlook solare che nasconde vecchie ferite – subirà pertanto un re-casting. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

