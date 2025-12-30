Per motivi di impegni, Danny Ramirez non tornerà come interprete per la terza stagione di

Conflitti di agenda costringono HBO a cambiare interprete per un personaggio chiave della stagione 2. Danny Ramirez non riprenderà il ruolo di Manny Alvarez nella terza stagione di The Last of Us su HBO. (Fonte: Deadline ). L’attore, che aveva debuttato nella stagione 2 al fianco di Kaitlyn Dever (Abby), ha dovuto abbandonare il progetto per conflitti di agenda (probabilmente legati ai suoi impegni nell’MCU, dove interpreterà Joaquin TorresFalcon in Avengers: Doomsday e forse Secret Wars). Il personaggio di Manny – soldato leale dei Washington Liberation Front, amico di Abby con un outlook solare che nasconde vecchie ferite – subirà pertanto un re-casting. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Last of Us | Danny Ramirez non tornerà per la terza stagione

Leggi anche: Jessica Alba e Danny Ramirez debuttano come coppia sui social

Leggi anche: Jessica Alba e Danny Ramirez, debutto di coppia a Los Angeles

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

The Last of Us 3, rumor incredibile: questo personaggio potrebbe non tornare e il motivo divide già i fan della serie; The Last of Us Part II: una funzionalità rimossa potrebbe tornare tramite una mod; Uno degli attori di The Last of Us verrà sostituito nella Stagione 3 della serie TV; Spider-Man Online, The Last of Us Factions e Twisted Metal Battle Royale: tutti i giochi Sony per PS5 spariti nel nulla.

The Last of Us 3, rumor incredibile: un protagonista potrebbe non tornare e il motivo divide già i fan della serie - Un rumor sempre più insistente parla di un’assenza pesante nei nuovi episodi di The Last of Us 3: dietro ci sarebbe una precisa scelta narrativa (e produttiva) ... libero.it