The Great Flood rinnova la tradizione della grande apocalisse di fine anno Netflix e anche il genere disaster movie
The Great Flood riprende la tradizione delle grandi apocalissi di fine anno su Netflix, offrendo una nuova interpretazione del genere disaster movie. In un contesto in cui anche Stranger Things ha concluso con un episodio di lunga durata, questa pellicola mira a raccontare una storia di salvezza e tensione, mantenendo la formula di un grande evento cinematografico disponibile sulla piattaforma.
Nell'anno del finale di Stranger Things con un episodio lungo come un film, Netflix, con The Great Flood, non rinuncia comunque a un lungometraggio all'ultimo respiro in cui si cerca di salvare il mondo. La tradizione, se così vogliamo chiamarla, risale al 2021, con DiCaprio che tenta inutilmente di salvare il pianeta dall'impatto con un enorme meteorite in Don't Look Up, ma la distopia tra ironia e satira è tornata anche un anno dopo, con Rumore Bianco e un'altra superstar, Adam Driver. Nel 2023, poi è stato il turno di Julia Roberts, tra gli interpreti di Il mondo dietro di te, un film apocalittico che parla della nostra diffidenza verso gli altri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
The Great Flood, recensione e spiegazione dell’incredibile finale.
The Great Flood (2025). Coraggio narrativo e limiti drammaturgici in un film diviso - Un disaster movie che si trasforma in fantascienza filosofica: ambizioso, tecnicamente solido, ma segnato da lacune di sceneggiatura. locchiodelcineasta.com
The Great Flood, la spiegazione del finale: Cosa significa la scena a metà dei titoli di coda? - Scopri la spiegazione del finale di The Great Flood e il significato delle ultime rivelazioni sulla storia e sui personaggi. cinefilos.it
THE GREAT FLOOD (Netflix) Ti aspetti il solito disaster movie e invece questo film che forse é al primo posto dei più visti su netflix per questo motivo é davvero una sorpesa. Film ansiogeno che riesce a catturare l’attenzione ma anche un po’ confusionario che - facebook.com facebook
