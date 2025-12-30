The Great Flood riprende la tradizione delle grandi apocalissi di fine anno su Netflix, offrendo una nuova interpretazione del genere disaster movie. In un contesto in cui anche Stranger Things ha concluso con un episodio di lunga durata, questa pellicola mira a raccontare una storia di salvezza e tensione, mantenendo la formula di un grande evento cinematografico disponibile sulla piattaforma.

Nell'anno del finale di Stranger Things con un episodio lungo come un film, Netflix, con The Great Flood, non rinuncia comunque a un lungometraggio all'ultimo respiro in cui si cerca di salvare il mondo. La tradizione, se così vogliamo chiamarla, risale al 2021, con DiCaprio che tenta inutilmente di salvare il pianeta dall'impatto con un enorme meteorite in Don't Look Up, ma la distopia tra ironia e satira è tornata anche un anno dopo, con Rumore Bianco e un'altra superstar, Adam Driver. Nel 2023, poi è stato il turno di Julia Roberts, tra gli interpreti di Il mondo dietro di te, un film apocalittico che parla della nostra diffidenza verso gli altri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Great Flood rinnova la tradizione della grande apocalisse di fine anno Netflix e anche il genere disaster movie

Leggi anche: The Great Flood | Il disaster movie coreano è arrivato su Netflix

Leggi anche: The Great Flood | Recensione del disaster movie coreano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Great Flood, recensione e spiegazione dell’incredibile finale.

The Great Flood rinnova la tradizione della grande apocalisse di fine anno Netflix e anche il genere disaster movie - Tutti i pregi di The Great Flood, un film ambizioso che riesce a distinguersi nel panorama della fantascienza contemporanea ... gqitalia.it