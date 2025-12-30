Tg1 leader degli ascolti nel 2025 | crescono edizione delle 20 e pubblico social
Nel 2025, il Tg1 si conferma il principale punto di riferimento dell’informazione televisiva in Italia, con un aumento degli ascolti, in particolare nell’edizione delle 20, e una crescita della presenza sui social media. Questi risultati evidenziano la capacità del telegiornale di mantenere il proprio ruolo privilegiato nel panorama dell’informazione, anche in un contesto di cambiamenti nelle abitudini di consumo dell’audience.
Nel 2025 il Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci conferma la propria leadership nel panorama dell’informazione televisiva italiana, rafforzando i risultati di ascolto in un contesto segnato dal calo generale della platea dei telegiornali. Secondo i dati fino al 27 dicembre, l’edizione delle 20 registra un ascolto medio di 4 milioni e 186 mila spettatori, con uno share del 24,4%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2024. Un dato che, in termini di share, distanzia di oltre quattro punti il principale competitor della fascia serale. Gian Marco Chiocci, direttore del TG1 Rai, durante la prima giornata del Salone della Giustizia, Roma, 6 novembre 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
