Terrrorismo Conte fa la vittima | Cercano di infangarci Non ci riusciranno mai

Nel contesto delle recenti accuse legate al caso Hannoun, il presidente Conte afferma di essere vittima di attacchi diffamatori. Sottolinea il proprio impegno contro ogni forma di violenza e terrorismo, respingendo le accuse di complicità e di favoritismi nei confronti di Hamas. La sua posizione mira a chiarire la propria posizione e a ribadire la distanza da ogni accusa infamante, mantenendo un tono di fermezza e trasparenza.

"Adesso cercano di infangarci. Avete seguito il caso Hannoun? Noi che siamo sempre contro qualsiasi forma di violenza, siamo sempre contro qualsiasi terrorismo, ci accusano di essere stati complici, di aver voluto favorire in qualche modo il finanziamento di Hamas. Follia assoluta". Lo dice Giuseppe Conte in un video sui social. "Loro pensano di pulirsi la coscienza in questo modo? Di strumentalizzare e infangare la battaglia giusta combattuta da tantissimi, anche i giovanissimi, che si sono avvicinati alla politica perché hanno avuto gridare il loro no a un genocidio in corso. Non ci riusciranno mai", ammonisce.

