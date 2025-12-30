Terrorismo | Orlando ' tema troppo delicato per essere strumentalizzato'

Il terrorismo rappresenta una minaccia complessa e seria, che richiede un approccio attento e responsabile. È fondamentale affrontare questa tematica con sobrietà, evitando strumentalizzazioni politiche che possano indebolire il senso di unità e di sicurezza. Solo attraverso un approfondimento equilibrato si può contribuire a una discussione costruttiva, rispettosa delle vittime e delle esigenze di tutela della società.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il terrorismo è una cosa troppo seria per essere usato come campo di propaganda politica e di strumentalizzazioni. Credo di poterlo dire con qualche titolo, essendo stato il ministro della Giustizia che ha istituito la Procura Nazionale Antiterrorismo, all'indomani degli attentati jihadisti che colpirono l'Europa un decennio fa. In questi giorni invece, in riferimento all'inchiesta promossa dalla procura di Genova su reati legati al finanziamento di Hamas, assistiamo a un tentativo della destra di strumentalizzare la vicenda. Il tentativo è scoperto: criminalizzare tutto il movimento a favore della Palestina e contro il genocidio, spaventare le ragazze e i ragazzi che sono andati in piazza, screditare gli esponenti politici che ne sono stati protagonisti".

