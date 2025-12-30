**Terrorismo | Conte ' cercano di infangarci non ci riusciranno mai' **

Il terrorismo rappresenta una sfida complessa e delicata per la società e le istituzioni. Recentemente, alcune accuse hanno cercato di delegittimare le posizioni di chi si oppone fermamente a ogni forma di violenza, come evidenziato dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio. È importante affrontare questi temi con chiarezza e sobrietà, distinguendo tra fatti e interpretazioni, per mantenere un dialogo basato sulla verità e sulla responsabilità.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Adesso cercano di infangarci. Avete seguito il caso Hannoun? Noi che siamo sempre contro qualsiasi forma di violenza, siamo sempre contro qualsiasi terrorismo, ci accusano di essere stati complici, di aver voluto favorire in qualche modo il finanziamento di Hamas. Follia assoluta". Lo dice Giuseppe Conte in un video sui social. "Loro pensano di pulirsi la coscienza in questo modo? Di strumentalizzare e infangare la battaglia giusta combattuta da tantissimi, anche i giovanissimi, che si sono avvicinati alla politica perché hanno avuto gridare il loro no a un genocidio in corso.

