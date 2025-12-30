L’ASD Terranuova Traiana ha ufficializzato l’ingaggio di Filippo Boccardi, attaccante con consolidata esperienza. L’arrivo di Boccardi rappresenta un intervento strategico per rafforzare il reparto offensivo della squadra nella stagione 2025/2026. La società si impegna a valorizzare le qualità del giocatore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Un’operazione di mercato che mira a consolidare la competitività del team nel campionato in corso.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – L’ASD Terranuova Traiana piazza un innesto di spessore per il prosieguo della stagione 20252026, assicurandosi le prestazioni sportive di Filippo Boccardi, attaccante esperto ed affidabile. L’operazione, condotta dal direttore sportivo Donello Resti, porta alla corte di mister Marco Becattini un profilo di comprovata qualità e continuità realizzativa, destinato a rafforzare in modo significativo il reparto offensivo biancorosso in vista della seconda parte di campionato. Nato a Grosseto il 4 ottobre 1996, Boccardi è un attaccante duttile, capace di agire sia da seconda punta che da esterno offensivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana, gran colpo in attacco. Arriva Filippo Boccardi

