Terracina botti e fuochi vietati da Capodanno all' Epifania

Il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di botti e fuochi d’artificio dal Capodanno all’Epifania. La misura, adottata per garantire la sicurezza durante le festività, mira a prevenire incidenti e rischi legati all’utilizzo di materiali esplosivi. La normativa si inserisce nel progetto di tutela della cittadinanza e dell’ambiente, con un’attenzione particolare alle attività di sicurezza pubblica in questo periodo.

Anche il sindaco di Terracina Francesco Giannetti ha firmato un'ordinanza relativa alla sicurezza in questo periodo di festività. In vista dei festeggiamenti di Capodanno, e fino all'Epifania, il provvedimento dispone il divieto assoluto di ogni genere di fuoco d'artificio, di petardi, botti e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Terracina, botti e fuochi vietati da Capodanno all'Epifania Leggi anche: Capodanno in sicurezza anche ad Aprilia: botti e fuochi vietati Leggi anche: Capri, vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Terracina, botti e fuochi vietati da Capodanno all'Epifania; Capodanno Latina e provincia: cosa fare il 31 dicembre e il 1° gennaio; Botti vietati e stop all’alcol da asporto: le due ordinanze del Comune di Latina per Capodanno. Capodanno, botti e fuochi d'artificio vietati fino all'11 gennaio - Il vicesindaco Antonio Bressa firmerà un'ordinanza che vieta l'utilizzo di materiale pirotecnico da ... ilgazzettino.it

Terracina vieta i botti di Capodanno fino al 6 gennaio - Il sindaco firma l'ordinanza: divieto assoluto di utilizzo di ogni tipo di fuochi d’artificio, petardi e spari ... ilfaroonline.it

Niente fuochi a Padova, botti vietati e in Prato della Valle arrivano mille droni - Era uno degli spettacoli pirotecnici più importanti d’Italia, dopo i tradizionali fuochi del Redentore a Venezia, ma a Padova da ... padova24ore.it

Extra Tv. . TERRACINA: DIVIETO DEI BOTTI DI CAPODANNO, ORDINANZA DEL SINDACO - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.