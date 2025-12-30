Terni Stefano Bandecchi vieta i botti per Capodanno | Evitare danni e pericoli ad animali persone ed ambiente LA SANZIONE

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio e materiali esplodenti per il Capodanno. La misura mira a prevenire danni e pericoli a persone, animali e ambiente, riducendo rumori molesti e rischi associati. Il divieto, in vigore durante le festività, sottolinea l’importanza di rispettare la sicurezza e il benessere della comunità.

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo: “Di materiali esplodenti, fuochi d’artificio ed oggetti similari che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali”. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 16 di mercoledì 31. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

