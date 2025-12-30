Terni Stefano Bandecchi vieta i botti per Capodanno | Evitare danni e pericoli ad animali persone ed ambiente LA SANZIONE

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio e materiali esplodenti per il Capodanno. La misura mira a prevenire danni e pericoli a persone, animali e ambiente, riducendo rumori molesti e rischi associati. Il divieto, in vigore durante le festività, sottolinea l’importanza di rispettare la sicurezza e il benessere della comunità.

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha firmato un'ordinanza che vieta l'utilizzo: "Di materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti similari che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali". Il provvedimento entrerà in vigore dalle 16 di mercoledì 31.

Notte di San Silvestro: limitazioni ai fuochi d’artificio a Terni e Orvieto - Per farlo al meglio, i sindaci Stefano Bandecchi e Roberta Tardani hanno emanato due ordinanze che vietano l ... umbria24.it

“Botti“ vietati per Capodanno. Multe di 50 euro a chi “sgarra“ - Lo dispone un’ordinanza del sindaco Bandecchi secondo la quale "dalle ore 16 del 31 ... msn.com

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di materiale esplosivo dalle ore 16.00 di Mercoledì 31 Dicembre fino alla fine del 1 Gennaio 2026. Il provvedimento ha l'obiettivo di evitare traumi ad anziani, bambini piccoli e anim - facebook.com facebook

