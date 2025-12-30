Terni ladri in azione in piena mattinata in un appartamento | Edificio preso di mira

Martedì 30 dicembre, durante la mattinata, un appartamento di Terni è stato preso di mira dai ladri, che sono entrati mentre la proprietaria era fuori. Al suo ritorno, la donna ha scoperto il furto e l’appartamento messo a soqquadro. L’episodio evidenzia ancora una volta le criticità di sicurezza in alcune zone della città, sottolineando l’importanza di misure preventive e attenzione nelle ore diurne.

L'ultimo episodio risale alla mattinata di martedì 30 dicembre. Una signora esce di casa per andare a fare delle compere ed al suo ritorno ritrova l'appartamento trafugato e 'visitato' dai ladri. La chiamata alla polizia che interviene per fare tutti gli accertamenti del caso ed attivare le.

