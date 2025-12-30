Terni la scaletta e l’evento di Capodanno | Rafforziamo il senso di comunità IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI SPETTACOLI
A Terni, il Capodanno si celebra in piazza Ridolfi con un ricco programma di spettacoli e iniziative. Le operazioni di montaggio del palco sono iniziate il 29 dicembre, segnando l'inizio dei preparativi per una serata dedicata alla comunità. Il tavolo tecnico si è riunito per assicurare il buon svolgimento dell’evento, che mira a rafforzare il senso di appartenenza e condivisione tra i cittadini in un’atmosfera di convivialità e rispetto.
Una lunga notte per vivere il Capodanno in piazza Ridolfi. Nella giornata di lunedì 29 dicembre sono iniziate le operazioni di montaggio del palco che ospiterà lo spettacolo di fine anno mentre, nella medesima giornata, si è riunito il tavolo tecnico per garantire lo svolgimento dell’evento in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
