Terni la scaletta e l’evento di Capodanno | Rafforziamo il senso di comunità IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI SPETTACOLI

A Terni, il Capodanno si celebra in piazza Ridolfi con un ricco programma di spettacoli e iniziative. Le operazioni di montaggio del palco sono iniziate il 29 dicembre, segnando l'inizio dei preparativi per una serata dedicata alla comunità. Il tavolo tecnico si è riunito per assicurare il buon svolgimento dell’evento, che mira a rafforzare il senso di appartenenza e condivisione tra i cittadini in un’atmosfera di convivialità e rispetto.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.