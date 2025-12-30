Terni fuochi artificiali e botti di Capodanno | i consigli utili per proteggere gli animali

A Terni, per il Capodanno 2025, è stato disposto il divieto di fuochi d’artificio e botti tra il pomeriggio di San Silvestro e il 1° gennaio, per tutelare gli animali e la sicurezza pubblica. Questa misura, firmata dal sindaco Stefano Bandecchi, intende ridurre i rischi e le conseguenze negative associate ai fuochi d’artificio durante le festività. Ecco alcuni consigli utili per proteggere gli animali in questo periodo.

Una doverosa specifica è contenuta nell'ordinanza firmata dal sindaco Stefano Bandecchi, all'interno della quale si vietano botti e fuochi d'artificio tra il pomeriggio di San Silvestro e la giornata del 1 gennaio 2026: "L'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative.

