Terni Alberto Tiberi | Lavori di sostituzione degli infissi e creazione della comunità energetica del Circolo della scherma

Il presidente del Circolo della scherma di Terni, Alberto Tiberi, presenta un bilancio delle attività del 2025 e anticipa i progetti per il nuovo anno. Tra gli interventi principali figurano la sostituzione degli infissi e la creazione di una comunità energetica, con l’obiettivo di migliorare gli spazi e promuovere la sostenibilità. Un aggiornamento rivolto a soci, atleti, famiglie e cittadini, per condividere i prossimi passi del circolo e della città.

