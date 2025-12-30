Ternana UFFICIALE Diego Foresti torna in rossoverde e semaforo verde al mercato | Rimossa la determina
La Ternana ha annunciato il ritorno di Diego Foresti come direttore responsabile dell’area tecnica, segnando una nuova fase per il club. L’amministratore unico Fabio Forti ha confermato la riattivazione della posizione, con la determina ufficialmente rimossa. Questa scelta rappresenta un passo importante per la pianificazione futura della squadra, in un contesto di stabilità e continuità.
Una duplice svolta per il futuro prossimo della Ternana. L’amministratore unico Fabio Forti ha infatti comunicato che Diego Foresti tornerà nell’organigramma del club, assumendo l’incarico di direttore responsabile dell’area tecnica. Ulteriori ed importanti indicazioni dal mercato. La società. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana, le feste non fermano i tagli.
Ternana UFFICIALE, Diego Foresti torna in rossoverde e semaforo verde al mercato: “Rimossa la determina” - La nota di Fabio Forti: “Renderlo di nuovo operativo, non importa un costo aggiuntivo per le casse della società” ... today.it
Ternana, Diego Foresti nominato direttore responsabile dell’area tecnica - La decisione arriva dopo l’analisi del dossier relativo al tesserato, con la nuova governance che ha ritenuto non condivisibili le motivazioni che avevano portato al suo esonero da parte della precede ... ternananews.it
Ternana, le feste non fermano i tagli - Il 2026 comincerà con le forbici in una mano e la calcolatrice ... ilmessaggero.it
#Ternana: ufficiale il ritorno di #Foresti. #Forti: «Direttore responsabile area tecnica» x.com
