Ternana UFFICIALE Diego Foresti torna in rossoverde e semaforo verde al mercato | Rimossa la determina

La Ternana ha annunciato il ritorno di Diego Foresti come direttore responsabile dell’area tecnica, segnando una nuova fase per il club. L’amministratore unico Fabio Forti ha confermato la riattivazione della posizione, con la determina ufficialmente rimossa. Questa scelta rappresenta un passo importante per la pianificazione futura della squadra, in un contesto di stabilità e continuità.

Una duplice svolta per il futuro prossimo della Ternana. L’amministratore unico Fabio Forti ha infatti comunicato che Diego Foresti tornerà nell’organigramma del club, assumendo l’incarico di direttore responsabile dell’area tecnica. Ulteriori ed importanti indicazioni dal mercato. La società. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

