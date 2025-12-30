Ternana UFFICIALE Diego Foresti torna in rossoverde e semaforo verde al mercato | Rimossa la determina

La Ternana ha annunciato il ritorno di Diego Foresti come direttore responsabile dell’area tecnica, segnando una nuova fase per il club. L’amministratore unico Fabio Forti ha confermato la riattivazione della posizione, con la determina ufficialmente rimossa. Questa scelta rappresenta un passo importante per la pianificazione futura della squadra, in un contesto di stabilità e continuità.

Ternana, Diego Foresti nominato direttore responsabile dell’area tecnica - La decisione arriva dopo l’analisi del dossier relativo al tesserato, con la nuova governance che ha ritenuto non condivisibili le motivazioni che avevano portato al suo esonero da parte della precede ... ternananews.it

