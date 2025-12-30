Ternana salta la conferenza di Mammarella Il nuovo amministratore incontra la squadra

La Ternana ha annullato la conferenza di Mammarella, mentre il nuovo amministratore ha incontrato la squadra. L’incontro si è svolto nella sala stampa dello stadio “Liberati” prima dell’inizio degli allenamenti, coinvolgendo i vertici societari e la dirigenza. Si tratta di un momento di confronto importante in vista delle prossime sfide, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo e definire le strategie future.

Significativo incontro proprietà-squadra, in vista di una fase di massima importanza. Si è svolto nella sala stampa del "Liberati" nel primo pomeriggio di ieri, prima della ripresa degli allenamenti, con la partecipazione dei massimi vertici societari e dirigenziali. Il patron Gian Luigi Rizzo e la moglie Laura Melis hanno presentato ai calciatori e allo staff tecnico il nuovo amministratore unico Fabio Forti. C'era anche il legale di fiducia, avvocato Manlio Morcella. Era assente, in quanto alle prese con l'influenza, la presidente Claudia Rizzo. I proprietari della Ternana hanno incontrato allo stadio anche il direttore generale Giuseppe Mangiarano e il diesse Carlo Mammarella.

