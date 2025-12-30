Ternana attesa per lo sblocco del mercato | i rossoverdi con la valigia in mano Trasferta vietata ai tifosi del Livorno

La Ternana si prepara a sbloccare il mercato, con i giocatori pronti a partire per le nuove trasferte. La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista delle prossime sfide, mentre i tifosi del Livorno non potranno seguire la trasferta in trasferta. Tra i temi principali, l'incontro tra proprietà e staff tecnico per definire le strategie di mercato e le prossime mosse della squadra.

Un confronto tra la proprietà della Ternana e la squadra rossoverde è avvenuto alla ripresa degli allenamenti. Presenti Gian Luigi Rizzo, Laura Melis ed il nuovo amministratore unico Fabio Forti che hanno avuto un colloquio con staff e calciatori nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre. La compagine. 🔗 Leggi su Today.it

Alla Ternana parte ora la rivoluzione Rizzo - La famiglia Rizzo, proprio a ridosso del Natale, fa sapere di essere pronta a cambiare passo nell gestione della Ternana. ilmessaggero.it