Ter Stegen Barcellona il portiere ad un bivio? In Germania sicuri dell’accordo con un nuovo club per garantirsi la presenza al Mondiale 2026 ma non è l’unica scelta
Il futuro di Marc-André ter Stegen al Barcellona rimane incerto, con voci di un possibile trasferimento e di nuove opportunità in Germania. Il portiere tedesco si trova a un bivio, tra il mantenimento del ruolo attuale e un possibile cambio di squadra per garantirsi la convocazione al Mondiale 2026. La situazione rimane in evoluzione, suscitando interesse tra tifosi e addetti ai lavori.
Ter Stegen Barcellona, il portiere ad un bivio? Due opzioni sul futuro del tedesco: da un lato l’addio in prestito, dall’altro riprendere il posto da titolare Il futuro di Marc-André ter Stegen continua a far discutere in Spagna e non solo. Secondo quanto riferito da Sky Sports DE, il Girona si starebbe muovendo concretamente per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: CM.com – Ter Stegen pronto a tornare in campo a dicembre: la situazione con il Barcellona e l’opzione Besiktas in ottica mondiale
Leggi anche: Ter Stegen Germania, Negelsmann fa il punto sugli infortunati: «Ho parlato con lui, non importa se giochi, ma questo. Deve recuperare ritmo, Wirtz? Non è facile»
Barcellona, Ter Stegen nel mirino dell'Aston Villa; Szczesny: Giocavo al Barcellona per pagare la Juventus. Come andò la rescissione con i bianconeri e quanto pagò il portiere; Ter Stegen ha trovato squadra. Il tedesco resterà in Catalogna: Girona è pronta ad accoglierlo; BARCELLONA - Il Girona è seriamente interessato a ter Stegen, l'operazione.
Clamoroso Ter Stegen: il portiere del Barcellona è vicinissimo al Girona. Trattativa in chiusura - Il mercato di gennaio si scalda con una notizia che ha del clamoroso e che scuote l'intera Liga spagnola. news-sports.it
BARCELLONA - Il Girona è seriamente interessato a ter Stegen, l'operazione - Lo conferma Mundo Deportivo: "Il club ha valutato la situazione del portiere tedesco in vista dell'immi ... napolimagazine.com
Ter Stegen ha trovato squadra. Il tedesco resterà in Catalogna: Girona è pronta ad accoglierlo - André ter Stegen sembra sempre più lontano dal Barcellona, ma il portiere tedesco potrebbe restare in Catalogna. tuttomercatoweb.com
BARCELLONA - Il Girona è seriamente interessato a ter Stegen, l'operazione ift.tt/1twX2yT x.com
A sette mesi di distanza dall'ultima volta, il portiere del Barcellona, Marc-Andrè Ter Stegen, è tornato in campo per la sfida contro il Guadalajara, squadra a pochi chilometri da Madrid e militante nella Primera Federacion, la Serie C spagnola, nei sedicesim - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.