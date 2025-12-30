Teo Ambra Giucas | botti di Capodanno in anticipo da Zia Mara

Nell’ultima puntata del 2025 di Domenica In, Mara Venier ha anticipato i festeggiamenti di Capodanno, facendo esplodere simbolici botti di fine anno dallo studio televisivo. Con Teo, Ambra e Giucas, l’evento si è svolto con semplicità e spontaneità, offrendo un momento di condivisione e leggerezza prima dell’arrivo del nuovo anno. Un modo diverso per salutare il 2025, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle tradizioni.

Con discreto anticipo sulla notte di San Silvestro, Mara Venier ha deciso di sparare i botti di Capodanno direttamente dallo studio di Domenica In, su Rai 1, nell'ultima puntata del 2025. Decisamente vivace. Qualcuno nei mesi scorsi ha (ri)tirato fuori le classiche voci di screzi dietro le quinte tra Zia Mara e la sua spalla Teo Mammucari, celebre per le battute da disturbatore ma pure per il suo caratterino. Il comico romano, in studio, esprime il suo auspicio per i prossimi 12 mesi: «Mi piacerebbe vivere la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In». «Perché questi giorni?», domanda stupita la conduttrice.

