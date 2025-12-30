Tentorio | Piazzale Alpini da valorizzare concerti non adatti Gandi | No a un ritorno al passato

A un anno e mezzo dalla scadenza del contratto di gestione di Piazzale Alpini, il tema è al centro del dibattito politico a Bergamo. La discussione riguarda la valorizzazione dell’area, con proposte che evitino un ritorno al passato e promuovano iniziative compatibili con la sua funzione attuale. La questione richiede un’attenzione attenta e condivisa per garantire un futuro equilibrato e sostenibile per il piazzale.

Bergamo. Manca ancora un anno e mezzo alla scadenza dell'attuale contratto di gestione di piazzale Alpini, eppure la questione è già diventata tema di dibattito tra le fila dell'opposizione cittadina. La consigliera di FdI Ida Tentorio ha depositato un ordine del giorno in Consiglio comunale ritenendo necessario "affrontare l'argomento fin da subito per avere il tempo di predisporre soluzioni alternative, riqualificare la piazza e programmare ulteriori iniziative coerenti con la sua funzione urbana". Lo spazio, di proprietà del Comune, tramite bando pubblico è affidato in concessione per attività culturali e ricreative.

«Volume alto in piazzale Alpini: dal 2021 un solo sforamento» - Dopo le lamentele dello scorso anno di un gruppo di residenti (che hanno portato al dimezzamento dei concerti proposti da Next ... ecodibergamo.it

Piazzale degli Alpini: «Taglio ai decibel per gli eventi minori» - Abbassare il volume nelle serate animate dai karaoke, dj set ed eventi «minori» che si tengono in piazzale Alpini, con «Nxt Station». ecodibergamo.it

