Tentano l' assalto al supermercato banditi messi in fuga da poliziotto libero dal servizio

Tre uomini hanno tentato di compiere una rapina al supermercato Md di viale Carlo III a San Marco Evangelista, poco prima della chiusura. L’intervento di un poliziotto libero dal servizio ha messo in fuga i banditi, evitando conseguenze peggiori. L’episodio evidenzia l’importanza della presenza di personale di sicurezza e l’efficacia dell’intervento rapido in situazioni di emergenza. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tentata rapina di fine anno al supermercato Md di viale Carlo III a San Marco Evangelista.Tre banditi hanno fatto irruzione all'interno del punto vendita verso l'ora di chiusura. Si sono diretti alle casse intimando ai dipendenti di consegnare loro i soldi contenuti nei registratori.

